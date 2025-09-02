|
03 settembre 2025, Aggiornato alle 14,03
Armatori 02/09/2025

Ammoniaca, realizzato in Giappone il primo motore full-scale

La società di verifica ClassNK ne ha certificato gli standard ambientali e di sicurezza

(Ph: Japan Engine Corporation)

La Japan Engine Corporation (J-ENG) ha completamento il primo motore commerciale a grandezza naturale (full-scale) al mondo alimentato ad ammoniaca. Il motore a doppio combustibile può funzionare sia con ammoniaca che con olio combustibile pesante. La società di verifica ClassNK ne ha certificato gli standard ambientali e di sicurezza. 

Secondo J-ENG, riferisce Splash247, le prove sulle emissioni hanno mostrato una riduzione di oltre il 90% dei gas serra con un tasso di co-combustione dell'ammoniaca del 95%, con praticamente nessun rilascio di ammoniaca incombusta dopo il trattamento dei gas di scarico, un dato supportato da altre valutazioni indipendenti . I livelli di ossido di azoto erano circa la metà di quelli dei motori convenzionali a olio combustibile pesante.

La consegna dell'unità è prevista per ottobre 2025 e sarà installata su una nave gasiera di medie dimensioni alimentata ad ammoniaca , attualmente in costruzione presso il cantiere navale Ariake della JMU, la cui entrata in servizio è prevista per il 2026.
 

Tag: navi - ambiente

