Armatori - Cultura 27/11/2025

Ambiente e formazione: "NauticinBlu" riparte da Genova

Giunge alla nona edizione il progetto di educazione ambientale promosso da Fondazione Marevivo con il supporto di MSC Foundation


Anche quest'anno Genova ospita "NauticinBlu", il progetto di educazione ambientale promosso da Fondazione Marevivo con il supporto di MSC Foundation e il sostegno del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per diffondere tra le nuove generazioni una maggiore consapevolezza climatica e una cultura del mare.

Nell'ambito dell'iniziativa, giunta quest'anno alla IX edizione, oggi gli studenti dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli si sono recati in visita al Genova Blue District, il distretto dedicato alla Blue Economy dove filiera del mare, hi-tech, impresa e turismo convergono nell'ottica di uno sviluppo sostenibile della città.

Anche a Genova, come nel resto d'Italia, attraverso lezioni, laboratori, attività di pulizia delle spiagge, visite nelle Aree Marine Protette e incontri con esperti del settore, "NauticinBlu" mira a trasmettere agli studenti competenze e valori fondamentali per affrontare le sfide ambientali del presente e del futuro. I partecipanti hanno la possibilità di imparare a conoscere il funzionamento degli ecosistemi marini, le fragilità dovute ai cambiamenti climatici e le opportunità offerte dai "Blue Jobs",le professioni legate all'economia del mare e alla transizione ecologica. Ma non può esserci una blue economy che non tenga in considerazione la conservazione ambientale e la tutela dell'ecosistema marino.

