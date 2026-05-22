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Eventi - Infrastrutture 22/05/2026

Alto Adriatico, a Venezia il convegno sul futuro del porto

L'evento, in programma presso l'Arsenale, si terrà in occasione del Salone Nautico

L'Arsenale di Venezia

"Porti, interporti e corridoi. Venezia e l'Alto Adriatico come porta dei traffici verso l'Est". È l'impegnativo titolo del seminario organizzato da Venice Sustainability Foundation, che si terrà giovedì 28 maggio alle ore 9.30 all'Arsenale di Venezia, Sala degli Squadratori, in occasione del Salone Nautico.

L'evento, organizzato in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, VE.LA. S.p.A. e con il sostegno di Alilaguna, approfondirà il ruolo del sistema portuale integrato del Nord Est, composto da Venezia-Chioggia, Ravenna e Trieste, insieme a Koper e Rijeka, nel ridefinire il peso strategico dell'Italia quale perno dei traffici internazionali.

Parteciperanno:

Renato Brunetta - presidente, VSF e CNEL
Antonio Villafranca - vice presidente per la Ricerca, ISPI
Paolo Costa - senior partner, C+3C Sistemi e Strategie e presidente com. scient. VSF
Domenico Guglielmi - comandante, Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia
Nicola Boaretti - direttore, Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa
Roberto Mantovanelli - segretario generale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
Alessandro Panaro - direttore Head Maritime & Energy, SRM
Roberto Tosetto - direttore, Interporto di Padova
Davide Bassano - direttore Sostenibilità, Gruppo SAVE
Andrea Bersani - responsabile Sales Local Government & Health Nord Est, Tim
Matteo Codognotto - executive director, Codognotto Group
Giuseppe De Marchi - digital operations director, DBA Group
Dario Ferrillo - direttore BU Transport Infrastructure and Logistics, Almaviva
Stefano Frisoni - direttore commerciale FS Logistix
Stefania Timperi - head of Market Intelligence and Opportunity Identification, Eni
Umberto Vassallo - direttore Tecnico, CAV
Damaso Zanardo - presidente, Fondazione ITS Marco Polo e VeMarS
 

Tag: porti - venezia

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