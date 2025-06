Allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina Militare: il nuovo concorso

Con scadenza il 9 luglio, sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 24° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare al 33°, 34° e 35° corso AUFP, come di seguito specificati:

a) per l'ammissione al 24° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di n. 11 (undici) posti, di cui:

1) n. 9 (nove) posti per il Corpo di Stato Maggiore;

2) n. 2 (due) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

b) per l'ammissione al 33° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, n. 35 (trentacinque) posti, di cui:

1) n. 14 (quattordici) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui:

1.1) 2 (due) per ingegneri elettrici;

1.2) 2 (due)per informatici;

1.3) 2 (due)per ingegneri meccanici;

1.4) 8 (otto) per ingegneri navali;

2) n. 13 (tredici) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture;

3) n. 5 (cinque) posti per medici del Corpo Sanitario Militare Marittimo;

4) n. 3 (tre) posti per farmacisti del Corpo Sanitario Militare Marittimo;

c) per l'ammissione al 33° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

d) per l'ammissione al 34°corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 52 (cinquantadue) posti, di cui:

1) n. 49 (quarantanove) per il Corpo di Stato Maggiore;

2) n. 1 (uno) posto per il Corpo di Stato Maggiore, per il successivo impiego nelle Forze

speciali della Marina Militare;

3) n. 2 (due) posti per il Corpo di Stato Maggiore, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare;

e) per l'ammissione al 35° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, n. 52 (cinquantadue) posti, di cui:

1) n. 2 (due) posti per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;

2) n. 50 (cinquanta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

f) per l'ammissione al 35°corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 12 (dodici) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui:

1) n. 2 (due) psicologi;

2) n. 3 (tre) odontoiatri;

3) n. 3 (tre) veterinari;

4) n. 4 (quattro) ingegneri clinici