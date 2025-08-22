|
Napoli
25 agosto 2025, Aggiornato alle 08,43
Armatori 22/08/2025

Allievi ufficiali di coperta, parte il nuovo corso dell'Accademia Marina Mercantile

Previsti dodici mesi di "Training on Board" con affiancamento ai superiori nello svolgimento dei servizi a bordo


Fino all'8 settembre sono aperte le iscrizioni per il corso triennale gratuito per allievi ufficiali di coperta presso l'Accademia Italiana della Marina Mercantile. Previsti 12 mesi di "Training on Board", con affiancamento agli ufficiali nello svolgimento dei servizi a bordo di navi con stazza lorda pari o superiore a 500 GT. Gli Allievi/e frequentanti imbarcheranno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulle unità navali delle compagnie partner (tipologia Pax Cruises, Ro-Ro Pax, Carico, Offshore).

Il bando

Figura professionale
L'allievo/a ufficiale di coperta coadiuva gli ufficiali dell'equipaggio negli spostamenti e nel governo della nave e nelle seguenti attività:

- conduzione della nave, scelta e pianificazione del suo percorso tenendo conto di tutte le variabili che possono essere di ostacolo;
- sicurezza (safety e security) e movimentazione dei passeggeri e dei carichi, svolgendo anche incarichi di amministrazione;
- operazioni all'interno di una specifica struttura organizzativa gerarchica, con responsabilità individuate e codificate rispetto ai compiti e alle mansioni afferenti al grado, in relazione ai subalterni, al carico, al mezzo;
- utilizzo di strumenti di rilevazione fortemente tecnologici e per i quali deve essere in possesso di specifiche certificazioni;
- "tenuta della guardia", in base alle normative vigenti.
 

Tag: formazione - marittimi

