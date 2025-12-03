|
05 dicembre 2025, Aggiornato alle 19,29
Eventi - Logistica 03/12/2025

ALIS, un'assemblea generale per valorizzare le imprese

L'evento si è tenuto a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica

Guido Grimaldi

Si è tenuta ieri a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, l'assemblea generale di ALIS, che ha riunito istituzioni, imprese e protagonisti della logistica, della mobilità sostenibile e dell'industria italiana. Un appuntamento molto partecipato che ha fatto il punto sulle grandi sfide del settore, tra transizione energetica, infrastrutture, sicurezza e nuovi equilibri geopolitici. 

"ALIS rappresenta oggi 2.450 soci, 476.000 lavoratori e 150 miliardi di euro di fatturato. Dietro questi numeri ci sono persone, imprese e famiglie che muovono il Paese ed è per noi quindi motivo di orgoglio e di onore la grande attenzione ricevuta dal governo per questo nostro evento". Così il presidente di ALIS Guido Grimaldi ha commentato l'assemblea generale 2025, durante la quale sono stati annunciati anche i nuovi ingressi nell'associazione di ENAV e Trenitalia. 

"Per noi di ALIS è importante, oggi più che mai, essere sempre propositivi e favorire un dialogo costruttivo tra chi fa impresa e chi governa il Paese. Dobbiamo continuare a raccontare il lavoro di migliaia di autisti, macchinisti, marittimi, operatori di volo, tecnici e dirigenti che ogni giorno tengono in vita le rotte della nostra economia e vogliamo continuare a raccontare la storia di un Paese che sa progettare, innovare, cooperare e che vanta – ha concluso Guido Grimaldi - menti eccellenti e aziende straordinarie".
 

