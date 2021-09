Alis e Veronafiere, dal 16 al 19 marzo 2022 la prima edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport

Alis è pronta a ripartire con i grandi appuntamenti pubblici nazionali. "Dopo il roadshow estivo organizzato a Roma, Sorrento e Manduria, dal 16 al 19 marzo 2022 saremo a Verona per la prima edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, la più grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili". Così il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta LetExpo, evento promosso dall'associazione Alis ed organizzato da Veronafiere, principale player italiano per organizzazione diretta di manifestazioni, e Alis Service, società di servizi di Alis.

"Con LetExpo intendiamo riunire e far incontrare nuovamente in presenza il mondo delle imprese, delle Istituzioni, delle professioni, delle associazioni e della formazione per creare un unico momento di confronto sulle principali tematiche green a livello nazionale ed europeo. Siamo infatti convinti - aggiunge il presidente di Alis - che, nonostante le difficoltà socio-economiche derivanti dal Covid-19, la voglia di ripartire sia tantissima e passi anche per la necessità, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, di tornare ad organizzare confronti tra pubblico e privato ed incontri B2B, a partecipare ad iniziative fieristiche e, in generale, a fare network. Saranno quindi presenti al LetExpo di Verona compagnie armatoriali, società di autotrasporto, imprese ferroviarie, terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi di trasporto e logistica, case costruttrici, compagnie assicurative, porti, interporti, aeroporti, scuole, ITS, Università, centri di ricerca e l'intera galassia della filiera logistica a 360 gradi".

"La fase che stiamo vivendo è decisamente importante per la ripresa economica del nostro Paese e di tutta Europa grazie anche e soprattutto alle risorse e ai progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, partendo dai suoi pilastri rappresentati dalla transizione ecologica e digitale, potranno e dovranno rappresentare una grandissima opportunità anche per la crescita del nostro settore del trasporto e della logistica. LetExpo - conclude Guido Grimaldi - si pone appunto l'obiettivo di valorizzare ulteriormente tutti quei temi trasversali che caratterizzano l'azione programmatica e concreta di Alis e che, evidenziando in primo luogo l'importanza della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ruotano attorno alla green e alla blue economy".

Per il direttore generale di Veronafiere Giovanni Mantovani: "LetExpo è un evento strategico anche per gli obiettivi green dell'Unione Europea. Trasporti e logistica sostenibili sono, infatti, al centro dell'agenda di Bruxelles e dei suoi Paesi membri. Obiettivi che devono trovare sintesi efficace anche sul piano economico e sociale. La partnership con Alis ci consente di proporre un evento-chiave che riunirà a Veronafiere tutti grandi player di riferimento impegnati a sostenere nuove politiche di sviluppo e di crescita per l'Italia e per l'Europa".