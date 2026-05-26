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Armatori 26/05/2026

Alilauro presenta Lisa, l'assistente nata dall'intelligenza artificiale

L'affascinante hostess virtuale sarà subito attiva nel sistema di prenotazioni per migliorare la qualità del servizio

Lisa, l'assistente di Alilauro nata dall'intelligenza artificiale

Per assistere in ogni necessità i viaggiatori di Alilauro, arriva Lisa, la nuova affascinante – e soprattutto efficiente – assistente realizzata dall'intelligenza artificiale grazie a un progetto nato da un'intuizione di Salvatore Lauro, recentemente scomparso, e sviluppato da Lauro Holding. 

Realizzata per le società principali del Gruppo Lauro, la tecnologia mira ad aumentare la qualità del servizio, senza sostituire il valore del contatto umano. Il vantaggio è, evidentemente, nella sua disponibilità incondizionata: Lisa sarà attiva tutti i giorni, inclusi i festivi, e a qualsiasi ora del giorno e della notte per offrire all'utenza un punto di contatto sempre raggiungibile, anche fuori dagli orari ordinari del booking e del servizio clienti, circostanza rilevante anche per i viaggiatori che chiamano dall'estero o da fusi orari diversi.

Lisa consentirà al viaggiatore di procedere direttamente all'acquisto dei biglietti per tutte le tratte disponibili, completando il pagamento online e ricevendo i titoli di viaggio direttamente sul cellulare o via e-mail. Oltre alla funzione di acquisto, potrà fornire supporto informativo al cliente, affiancando il booking e il servizio clienti nella gestione delle richieste. L'assistente IA entrerà in funzione quando tutti gli operatori saranno occupati, consentendo al cliente di ricevere assistenza senza restare in attesa per tempi prolungati. Lisa sarà in grado di rispondere in diverse lingue: il sistema riconosce il prefisso del chiamante e risponde automaticamente nella lingua più coerente con la provenienza della chiamata.
 

Tag: traghetti

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