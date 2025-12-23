|
23 dicembre 2025
Informazioni Marittime

Infrastrutture 23/12/2025

Al terminal PSA Venice-Vecon arrivano tre gru di piazzale completamente elettriche

Investiti 8,5 milioni di euro nell'ambito del piano di sviluppo legato al rinnovo della concessione


Presso il terminal portacontainer PSA Venice-Vecon sono arrivate tre nuove gru di piazzale E-RTG (Electric Rubber Tyred Gantry cranes), completamente elettriche e a zero emissioni locali. Le nuove gru rappresentano un investimento complessivo di 8,5 milioni di euro e si inseriscono nel più ampio piano di sviluppo infrastrutturale e tecnologico avviato da PSA Italy a seguito del rinnovo della concessione del terminal di Marghera firmata con AdSP del Mare Adriatico Settentrionale a giugno 2023.

Le tre gru, ordinate a dicembre 2024, sono state costruite nel corso del 2025 da ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.), e progettate secondo gli standard del gruppo PSA sulla base delle specifiche esigenze operative del terminal PSA Venice-Vecon: le E-RTG saranno dedicate principalmente alle operazioni di riconsegna dei container pieni, contribuendo in modo significativo al miglioramento del servizio per l'autotrasporto, con un incremento della capacità operativa del piazzale che consentirà di gestire volumi di traffico più elevati e di ridurre ulteriormente i tempi di attesa dei camion, con un impatto positivo durante i periodi di picco operativo.

Le E-RTG 100% elettriche rientrano nel piano di investimenti del terminal con un duplice obiettivo: incrementare il servizio per le compagnie di navigazione – soprattutto con un'azione concreta a supporto della merce e dell'intera filiera dell'autotrasporto, migliorando l'efficienza complessiva della catena logistica del porto di Venezia – e contestualmente garantire l'azzeramento dell'impatto ambientale rispetto alle tradizionali RTG diesel, e ridurre significativamente i consumi energetici.

Le operazioni di sbarco delle  E-RTG dalla nave Zhen Hua 35, partita dal porto di Shanghai lo scorso 10 ottobre, dopo lo scalo al terminal PSA Genova Pra' di PSA Italy del 14 dicembre per la consegna di altre sei unità totalmente elettriche, inizieranno a poche ore dall'ormeggio della nave nel porto di Marghera a Venezia: il nuovo equipment è previsto essere totalmente operativo a partire dall'inzio di marzo 2026, dopo l'installazione e i test ingegneristici già programmati.

