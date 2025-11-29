|
adsp napoli 1
29 novembre 2025, Aggiornato alle 09,18
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Logistica 27/11/2025

Agenzie marittime, Medov Group acquisisce il 50% di Prosper

Le due società condividono una visione industriale fondata sulla tradizione e sull'affidabilità


Medov Group annuncia l'acquisizione del 50% di Prosper, storica agenzia marittima di Genova fondata nel 1955 e da settant'anni di proprietà della famiglia Castelbarco Albani. L'operazione segna l'inizio di una nuova fase nella storia della società e dà avvio a un progetto condiviso che unisce l'esperienza multisettoriale di Medov Group, il radicamento territoriale di Prosper e il know-how spedizionistico della controllata Erixmar, guidata dal Presidente Stelio Taraschi. 

Da decenni Prosper è un punto di riferimento nel porto di Genova per armatori internazionali e P&I Clubs, grazie a servizi integrati che includono assistenza completa alle navi in porto, coordinamento tecnico e commerciale delle operazioni, supporto operativo h24 e attività specialistiche quali la movimentazione di veicoli ad alto valore e prototipi, oltre alla gestione dei sinistri marittimi con il supporto di esperti legali e tecnici.
 "L'avvio di questo nuovo capitolo è per noi motivo di grande soddisfazione. L'ingresso di Medov Group offrirà a Prosper nuove opportunità di crescita e sviluppo, permettendoci di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel settore e di affrontare con ancor più energia le sfide del mercato", dichiara Laura Castelbarco, Presidente di Prosper". 

A seguito dell'operazione, la governance di Prosper combinerà continuità e rinnovamento: Laura Castelbarco rimarrà presidente, mentre Giulio Schenone, Group CEO di Medov Group, entrerà nel consiglio di amministrazione. La direzione operativa sarà affidata ai nuovi amministratori delegati Gianfranco Gazzolo (raccomandatario di Prosper) e Luigi Derchi (General Manager di Medov Shipping Services).

Commentando l'accordo, Schenone afferma che "l'ingresso in Prosper rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del Gruppo. Condividiamo con la famiglia Castelbarco e con Stelio Taraschi una visione industriale fondata sulla tradizione, sull'affidabilità e sul valore delle competenze. Unendo le nostre esperienze intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel settore dello shipping, creando nuove opportunità di sviluppo per clienti, partner e territori". 
 

Tag: agenti marittimi

Articoli correlati

Fincantieri fornirà alla Marina Militare una supply vessel

Decreto Infrastrutture e indennità Port Fee, i chiarimenti della FAI

Trasporto aereo in Italia, nel 2024 passeggeri e merci crescono a doppia cifra

Sicurezza e prevenzione, rinnovata la convenzione tra Polizia di Stato e gruppo FS

Per Fincantieri Marine Group rivisto il Programma Constellation

Cresce il mercato europeo dell'auto. Frena solo l'Italia

Manovra, De Ruvo (Confetra): "Contributo Agcom troppo oneroso"

Autotrasporto, nel porto di Amburgo facilitato l'accesso dei camion elettrici

Container, i terminal di Napoli crescono più di tutti nel 2024