|
adsp napoli 1
22 dicembre 2025, Aggiornato alle 08,46
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 22/12/2025

Adriatico Centrale: è operativa la banchina di Riva nel porto di Ortona

I lavori si sono conclusi con 99 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti


Nel porto abruzzese di Ortona si sono conclusi, con 99 giorni di anticipo rispetto ai tempi programmati, i lavori di consolidamento della banchina di Riva. Dopo le operazioni di collaudo, l'infrastruttura è stata consegnata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

L'intervento di consolidamento è stato realizzato dal raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime Spa, Impresa Costruzioni Mentucci Aldo Srl e Seacon, Acale e ha riguardato il primo tratto della banchina e il relativo piazzale, per una lunghezza di 230 metri su un totale di 560 metri e una larghezza di 30 metri. Per l'investimento di 13 milioni di euro per l'adeguamento dell'infrastruttura l'AdSP ha usufruito dei fondi per la coesione territoriale e per le Zone economiche speciali del Pnrr.

Il progetto di consolidamento dell'infrastruttura ha incluso la riqualificazione e il potenziamento delle strutture di banchina esistenti per adeguarne la funzionalità ai moderni standard dei traffici commerciali marittimi e poter poi procedere all'approfondimento dei fondali portuali, fino ad un livello di -12 metri, necessario a rispondere alle esigenze dei nuovi vettori commerciali dello shipping. Parte dell'intervento ha riguardato anche la predisposizione per l'elettrificazione per alimentare le gru semoventi nel tratto interessato della banchina.


 

Tag: porti - ancona

Articoli correlati

Castellammare di Stabia, Fincantieri consegna "Atlante"

Interporto Padova, a Psa Intermodal Italy e Logtainer la gestione del Terminal Intermodale

Trasporto oli vegetali, inaugurata a Porto Marghera la pipeline sotterranea

Sicilia epicentro del Mediterraneo: a Palermo l'evento organizzato dall'AdSP

Prevenzione e salute, un focus dell'AdSP Tirreno Centrale per i propri dipendenti

Anas conclude a Roma gli interventi sul Ponte dell'Industria

Cold ironing, a Savona le banchine crociere elettrificate entro marzo 2026

Commessa Msc Cruises a Meyer Werft per quattro navi da crociera

Al Psa Genova Pra' sei nuove gru di piazzale