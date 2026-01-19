|
Accordo Ue-Mercosur, Confetra: "Intesa strategica per export, logistica e competitività dell'Italia"

Per il presidente De Ruvo si possono aprire definitivamente le porte a un'area di libero scambio di oltre 700 milioni di consumatori

Carlo De Ruvo

La firma dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur rappresenta per Confetra una scelta strategica di grande rilevanza per il futuro competitivo dell'Italia e dell'Europa. "Un'intesa che apre definitivamente le porte a un'area di libero scambio di oltre 700 milioni di consumatori e che rafforza il posizionamento internazionale del nostro sistema produttivo e logistico". Così Carlo De Ruvo, presidente della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica.

"Il Mercosur è già oggi un partner commerciale di primo piano per il nostro Paese – sottolinea De Ruvo –nel 2024 i flussi commerciali complessivi tra Italia e Mercosur hanno raggiunto i 13,5 miliardi di euro, con una concentrazione significativa verso il Brasile (76,5%), seguito da Argentina (16,6%), Uruguay (5,7%) e Paraguay (1,2%). Numeri che dimostrano l'importanza strategica dell'area e il potenziale di ulteriore crescita che l'accordo è in grado di attivare".

Il presidente di Confetra sottolinea poi che le esportazioni italiane verso i Paesi Mercosur ammontano a 7,4 miliardi di euro, trainate dai settori di maggiore eccellenza del Made in Italy. In particolare, macchinari e apparecchiature rappresentano il 32,8% dell'export, seguiti dai mezzi di trasporto (12,7%), dalle sostanze e prodotti chimici (9,6%) e dai prodotti farmaceutici (8,7%). "Si tratta – evidenzia De Ruvo – di comparti ad alto valore aggiunto, fortemente integrati con le catene logistiche e industriali, che potranno beneficiare in modo diretto della riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie. Ampliare le aree di libero scambio significa dunque rafforzare direttamente la capacità del Paese di generare ricchezza, sostenere il tessuto produttivo e redistribuire benefici concreti sull'intera economia, a vantaggio delle imprese e dei cittadini"

Un ulteriore elemento positivo per Confetra è rappresentato dalla bilancia commerciale, che registra un saldo attivo di 1,3 miliardi di euro a favore dell'Italia. "Un dato che conferma la solidità della nostra presenza sui mercati del Mercosur e che rafforza le ragioni di un impegno convinto verso politiche di apertura e cooperazione commerciale".

"L'accordo UE–Mercosur – conclude il presidente di Confetra – arriva in una fase complessa per l'economia europea, segnata da una domanda interna debole, dalle difficoltà della Germania, principale partner commerciale dell'Italia, da politiche commerciali internazionali sempre più aggressive e da persistenti tensioni geopolitiche. In questo contesto, l'apertura strutturata verso nuovi mercati rappresenta una leva indispensabile per sostenere export, investimenti, occupazione e per valorizzare il ruolo strategico della logistica e dei trasporti come infrastruttura abilitante della crescita".
 

