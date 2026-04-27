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27 aprile 2026, Aggiornato alle 09,15
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Infrastrutture 27/04/2026

Accoglienza viaggiatori ad Ancona: appalto integrato da 7,3 milioni per un fabbricato nel porto

Bando dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il rendering del futuro fabbricato per l'accoglienza dei viaggiatori

La realizzazione di un fabbricato per l'accoglienza e i servizi di controllo dei viaggiatori da realizzare al molo XXIX settembre nel porto di Ancona. È l'obiettivo del bando di gara per un appalto integrato lanciato dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale e pubblicato venerdì scorso sulla Gazzetta europea. 

L'intervento, rende noto l'Authority, "consiste nella costruzione di un nuovo edificio che andrà a sostituire l'attuale tensostruttura che si trova alla banchina 15, funzionale ai servizi e all'accoglienza dei viaggiatori delle crociere e delle navi traghetto". Il valore complessivo dell'intervento è di 7,3 milioni. Il termine per il ricevimento delle offerte è l'11 giugno.

Il nuovo edificio, ad un solo piano fuori terra, avrà una superficie di circa 1.800 metri quadrati e un'altezza massima di 8,8 metri. Includerà spazi destinati ai controlli di sicurezza e al check-in, con aree dedicate all'attesa per l'imbarco, ai servizi igienici, al deposito e alla gestione dei bagagli. 
 

Tag: porti - ancona

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