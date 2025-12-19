|
19 dicembre 2025, Aggiornato alle 09,28
Politiche marittime 19/12/2025

Accademia Navale, via al concorso per l'ammissione di 186 allievi

I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 17 e i 22 anni


Per l'anno accademico 2026-2027, la Marina Militare ha indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di 186 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale. Le candidature si possono presentare fino al 9 gennaio 2026.

Per partecipare al bando è necessario avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Inoltre, bisogna aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2025-2026 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
 

