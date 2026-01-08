|
adsp napoli 1
13 gennaio 2026, Aggiornato alle 17,19
Informazioni Marittime

Politiche marittime 08/01/2026

Accademia Navale, per il concorso Allievi prorogati i termini

Quest'anno la Marina Militare accoglierà 186 giovani aspiranti


È stato prorogato al 19 gennaio il termine utile per presentare le candidature al concorso, per esami, per l'ammissione di 186 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale – 2026.

La partecipazione al bando è consentita a ragazze e ragazzi che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 

Inoltre, i candidati devono aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2025-2026 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
 

Tag: marina militare - concorsi

