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21 maggio 2026, Aggiornato alle 09,43
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Infrastrutture 21/05/2026

A Venezia bando dell'AdSP per lo sviluppo del traffico yachting

La gara è finalizzata ad una concessione demaniale nell'area delle Zattere

(Ph: Visitvenezia.eu)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha pubblicato il bando per l'affidamento di una concessione demaniale marittima finalizzata allo sviluppo del traffico yachting a Venezia, che riguarda l'occupazione e l'utilizzo degli specchi acquei e delle opere connesse in Riva San Biagio, Punta della Dogana e il pontile demaniale "Ex Adriatica" alle Zattere.

La concessione ha durata di dieci anni e l'importo complessivo del canone demaniale annuale è stabilito in 558.934 euro. L'aggiudicazione avverrà mediante esame comparativo delle istanze presentate, ai sensi del Codice della Navigazione e del vigente Regolamento delle Concessioni Demaniali Marittime dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
 

Tag: porti - venezia

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