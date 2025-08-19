|
19 agosto 2025, Aggiornato alle 12,03
Infrastrutture 19/08/2025

A Valencia traffico merci sotto tono. Ma il settore container è in salute

Lo scalo spagnolo ha diffuso i dati relativi alla movimentazione dei primi sette mesi del 2025


A luglio il porto di Valencia ha movimentato 6,16 milioni di tonnellate di merci, con un calo dell'1,5% sullo stesso mese del 2024 provocato dalla riduzione delle merci containerizzate e delle rinfuse solide.

La perdita emersa nell'ultima rilevazione mensile conferma il trend poco entusiasmante dei primi sette mesi del 2025 durante i quali lo scalo portuale spagnolo ha movimentato complessivamente 43,29 milioni di tonnellate di merci, con una flessione dello 0,8% sullo stesso periodo dello scorso anno. Di positivo c'è però il dato relativo al traffico dei container, che con 3,29 milioni di teu è cresciuto nel periodo del 4,28 per cento.
 

Tag: porti

