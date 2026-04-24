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Infrastrutture 24/04/2026

A Valencia prolungata di otto anni la concessione per APM Terminals

La società terminalista si è impegnata ad investire oltre dieci milioni di euro per cold ironing ed estensione banchine


Prorogando la scadenza al 2049, il consiglio di amministrazione dell'Autorità Portuale di Valencia ha deliberato l'estensione per ulteriori otto anni della durata del contratto di concessione con APM Terminals relativo al terminal per contenitori al Muelle de Levante. Nella nuova data, verrà raggiunta la durata massima di 50 anni della concessione consentita dalla legislazione spagnola. 

La rivisitazione dell'accordo prevede un investimento di 10,4 milioni di euro da parte della società terminalista per l'installazione di un impianto di cold ironing necessario per consentire alle navi all'ormeggio di spegnere i motori di bordo e di collegarsi alla rete elettrica di terra. Il progetto prevede quattro unità operative, un centro di distribuzione energetica e le infrastrutture di trasformazione necessarie. 

Sono inoltre previsti lavori per l'estensione delle banchine per consentire l'arrivo di portacontenitori di grandi dimensioni della lunghezza di circa 400 metri (classe E ed EEE) e con un pescaggio di 16,5 metri. Tra gli interventi programmati figura l'adeguamento dei parabordi della banchina per accogliere queste unità.
 

Tag: porti - terminal container

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