|
adsp napoli 1
29 luglio 2026, Aggiornato alle 10,16
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 29/07/2026

A Trieste cresce la movimentazione, ma calano i container

Diffusi i dati relativi ai traffici del primo semestre nello scalo giuliano


Il porto di Trieste ha chiuso il primo semestre del 2026 registrando un incremento del 2,74% della movimentazione complessiva che è stata di 29,5 milioni di tonnellate rispetto al primo semestre 2025.

L'andamento però non è uniforme: all'espansione delle rinfuse liquide che hanno raggiunto 20,7 milioni di tonnellate (+5%) e del settore ro-ro con 163.752 unità movimentate (+5,37%), si contrappongono la flessione dei container, che hanno registrato 367.428 teu (-3,97%) e dei collegamenti ferroviari con 3.726 treni movimentati (-8,29%).

Ma proprio in merito ai trasporti su ferro, non mancano i segnali incoraggianti. Crescono infatti i collegamenti ferroviari con l'Ungheria (+10,7%) e il Lussemburgo (+15%), mentre Colonia diventa la principale destinazione ferroviaria dello scalo grazie a un incremento del 34%, superando Budapest. In aumento anche i traffici diretti verso Cremona (+18,4%) e Bettembourg (+15%).
 

Tag: porti - trieste

Articoli correlati

Galleria di Base del Brennero, abbattuto l'ultimo diaframma delle due canne principali

Accordo tra Fincantieri e i soci reinvestitori di NextGeo

Naples Shipping Week: la cena di chiusura alla Stazione Marittima

Nuovo consiglio di amministrazione per l'Interporto di Vado Ligure

Movimentazione, Salerno Container Terminal cresce di oltre il 6% nel primo semestre 2026

Cold ironing a Gioia Tauro, aggiudicati i lavori per la seconda cabina

Trieste, Authority portuale in Lussemburgo per rafforzare l'asse ferroviario

Gioia Tauro, la Commissione europea visita il porto

Completata con successo a Gioia Tauro l'operazione di cold ironing su una portacontainer