02 dicembre 2025, Aggiornato alle 09,55
Cultura - Eventi 02/12/2025

A Salerno il Propeller Club celebra i 160 anni delle Capitanerie di Porto

L'iniziativa si svolgerà mercoledì 10 dicembre alle ore 10 presso la Stazione Marittima


In occasione del 160° anniversario della fondazione delle Capitanerie di Porto, il Propeller Club Port of Salerno organizza un evento celebrativo dedicato alla storia, all'evoluzione e al ruolo strategico del Corpo nelle attività di sicurezza, controllo e gestione del sistema portuale. L'iniziativa si svolgerà mercoledì 10 dicembre alle ore 10 presso la Stazione Marittima di Salerno.

L'incontro, promosso insieme alla Capitaneria di Porto di Salerno, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell'industria marittima. Sarà presente inoltre una delegazione di studenti del corso di Diritto della Navigazione e dei Trasporti dell'Università degli Studi di Salerno e dell'I.I.S. "Giovanni XXIII" di Salerno, già storico Istituto Nautico della città. La loro partecipazione intende rafforzare le attività del Propeller Club a sostegno del dialogo tra scuola, università e istituzioni marittime.

Il programma prevede gli indirizzi di saluto di Maurizio De Cesare, presidente del Propeller Club Port of Salerno; del C.V. (CP) Giovanni Calvelli, comandante della Capitaneria di Porto di Salerno; di Eliseo Cuccaro, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e di Luca Cascone in rappresentanza della Regione Campania. Seguirà la proiezione del video "160 anni al servizio del Paese", dedicato all'evoluzione delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, e l'intervento del Comandante del porto sul tema "Le Capitanerie di Porto-Guardia Costiera in 160 anni di storia: passato, presente e futuro".

Il panel dedicato al ruolo del Porto di Salerno nelle politiche di sicurezza, tutela ambientale e sviluppo economico vedrà la partecipazione di Mauro Menicucci, professore associato di Diritto della Navigazione e dei Trasporti dell'Università degli Studi di Salerno; Orazio De Nigris, coo dell'Amalfi Coast Cruise Terminal; Antonia Autuori, presidente di Stella Maris Salerno; e Giuseppe Amoruso, presidente di Amoruso S.p.A.

A conclusione del programma, gli ospiti parteciperanno a una visita guidata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto e a una visita sotto bordo di una unità navale, un momento esperienziale che permetterà di conoscere da vicino l'attività quotidiana della Guardia Costiera e le tecnologie impiegate per garantire la sicurezza del mare.
 

