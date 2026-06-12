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Armatori - Eventi 12/06/2026

A Roma l'Annual Meeting di Assarmatori per confrontarsi sui temi caldi dello shipping

Attesa la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni. Il programma della giornata


Per fare il punto su problematiche e prospettive del mondo armatoriale - tra crisi mediorientale, trasformazioni normative e processi di innovazione del trasporto marittimo in chiave ecosostenibile – si terrà martedì 16 giugno a Roma l'Annual Meeting 2026 di Assarmatori. Emblematico il titolo scelto per l'evento: "Istruzioni per non navigare nel buio". Il presidente Stefano Messina farà gli onori di casa presso il Grand Hotel Parco dei Principi. Attesa la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni.

Programma
09:45 Welcome coffee 

10:30 Apertura dei lavori 
Relazione del Presidente di Assarmatori, Stefano Messina 

11:00 Saluti istituzionali Raffaele Fitto, Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea (videomessaggio) 
Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare 
Giuseppe Valditara, Ministro per l'Istruzione e il Merito 
Amm. Sq. Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare 
Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (videomessaggio) 

12:00 Tavola rotonda 
Mariaceleste Lauro, CEO Gruppo Lauro e Board Member Assarmatori 
Marco Minniti, Presidente Fondazione Med-Or 
Roberto Petri, Presidente Assoporti 
Vincenzo Romeo, CEO Nova Marine Carriers e Vice Presidente Assarmatori 

12:45 Intervento istituzionale Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy 

13:00 Premio Assarmatori 2026 

13:15 Conclusioni Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

13:30 Light lunch 

Modera: Pietro Roth, giornalista
 

Tag: assarmatori

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