|
adsp napoli 1
20 gennaio 2026, Aggiornato alle 10,19
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Cultura - Infrastrutture 20/01/2026

A Ravenna scelto il progetto per l'opera in mosaico destinata al terminal crociere di Porto Corsini

Sarà collocata nella hall principale dell'edificio, su una parete di grande rilievo di 25 metri quadrati

Rendering del mosaico che sarà collocato nel terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna

Ravenna Civitas Cruise Port (Rccp) ha promosso la realizzazione di una grande opera in mosaico destinata al terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna. A seguito di una selezione tra quattro proposte di artisti del territorio, è stato scelto il progetto per l'opera in mosaico del collettivo di artisti CaCO3, che sarà installata all'interno del terminal, interamente finanziata da Cruise Terminals International, società controllante di Rccp, e da Royal Caribbean Group.

Nata sul progetto architettonico dell'Atelier(s) Alfonso Femia, l'opera sviluppa il tema "Il Viaggio e il Mediterraneo" e reinterpreta l'identità bizantina e la tradizione del mosaico in un linguaggio contemporaneo. Sarà collocata nella hall principale dell'edificio, su una parete di grande rilievo di 25 metri quadrati. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e Ravenna Festival.
 

Tag: porti - ravenna

Articoli correlati

CourtMed, via al concorso per cortometraggi mediterranei

Gas naturale liquefatto, Eni annuncia il varo della Coral North Flng

Inaugurato in Egitto il Red Sea Container Terminal

In Libia Msc e Qatar espanderanno il terminal container di Misurata

Anversa, FS Logistix (attraverso HSL Belgium) gestirà le operazioni di manovra ferroviaria nel porto

Storia della cantieristica dall'Unità a Giolitti | Il libro Fincantieri-Laterza

Il 2025 dell'Adriatico Orientale: Trieste e Monfalcone superano i 64 milioni di tonnellate

Movimentazione container, Gioia Tauro si conferma primo porto italiano

A Livorno consegnati i primi lavori per l'allargamento del Canale di Accesso