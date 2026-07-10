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10 luglio 2026, Aggiornato alle 08,32
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Infrastrutture 10/07/2026

A Piombino un accordo di programma per rilanciare il polo siderurgico

L'intesa con la società JSW del gruppo indiano Jindal è stata sottoscritta dalle parti interessate presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy


Presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata raggiunta l'intesa con la JSW del gruppo indiano Jindal per rilanciare le attività del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma, sottoscritto da JSW Steel Italy, Piombino Logistics, GSI Lucchini, dalle organizzazioni sindacali e dalle parti pubbliche competenti, tra cui ministero, Regione Toscana, Comune di Piombino, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Agenzia del Demanio e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, definisce il quadro condiviso per l'attuazione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori.

L'accordo di programma sarà ora presentato ai lavoratori dalle organizzazioni sindacali, riguarda gli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dell'area e quelli di rilancio e riconversione industriale. Il piano di JSW prevede l'ammodernamento del treno di laminazione delle rotaie, con la ristrutturazione degli impianti esistenti, l'installazione di nuove tecnologie e un progetto di ricerca e sviluppo per l'introduzione delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili. L'investimento complessivo ammonta a 148,2 milioni di euro e potrà in parte avvalersi di agevolazioni pubbliche del Mimit. L'intesa prevede il mantenimento dell'intera forza lavoro attualmente occupata presso il gruppo indiano, inclusi i lavoratori di GSI Lucchini e Piombino Logistics. 
 

Tag: porti

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