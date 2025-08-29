|
adsp napoli 1
30 agosto 2025, Aggiornato alle 15,18
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 29/08/2025

A Pescara via ai lavori per la vasca temporanea

La struttura è necessaria alla caratterizzazione dei sedimenti che saranno escavati per ripristinare la navigabilità dello scalo abruzzese


Nel porto di Pescara sono iniziati i lavori dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale per l'allestimento di una vasca temporanea necessaria alla caratterizzazione dei sedimenti che saranno escavati per ripristinare la navigabilità dello scalo. Primo passaggio per la realizzazione dell'escavo manutentivo urgente nel porto abruzzese di cui è già stato approvato il progetto da parte dell'AdSP e per il quale è in corso l'affidamento dei lavori.

L'allestimento della vasca temporanea ed impermeabilizzata nella banchina di riva è effettuato dall'impresa di costruzioni Mentucci e durano, salvo condizioni meteo, fino al 5 settembre. Il cantiere comporterà l'occupazione temporanea di un'area portuale retrostante la banchina commerciale di 3.500 metri quadrati.

Tag: porti - dragaggi

Articoli correlati

"GNV Virgo" ha completato le prove in mare

A Genova rinnovati i vertici di Ente Bacini

Energia elettrica da terra, via ai lavori per il terminal crociere di Zeebrugge

Siria, Cma Cgm espanderà il porto di Latakia con 200 milioni

Porto di Trieste, Grimaldi: "Maggiore concorrenza e un'opportunità per l'Italia e l'Europa"

Suez, firmato accordo per due aree doganali a nord e sud del canale

Avviato a Catania il recupero di 48 relitti nelle acque del porto

Sicilia Occidentale, Tar fissa udienza per richiesta sospensiva del commissario straordinario

A Salerno SCT migliora la capacità operativa: consegnati tre nuovi Reach Stackers