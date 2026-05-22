|
adsp napoli 1
22 maggio 2026, Aggiornato alle 10,39
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture 22/05/2026

A Pesaro proposto il nuovo Piano regolatore portuale

Valorizzazione della cantieristica navale e sviluppo turistico nel futuro dello scalo marchigiano


L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha presentato la prima proposta del nuovo piano regolatore del porto (Prp) di Pesaro. La proposta parte dalla definizione delle aree portuali, retroportuali e di interazione porto-città del documento di programmazione di sistema portuale approvato nel 2024.

Gli Obiettivi riguardano il potenziamento e il miglioramento dell'accessibilità e della mobilità terrestre, il sostegno alla cantieristica navale e nautica, la valorizzazione dello sviluppo turistico e la predisposizione di una vasca di colmata per assicurare la disponibilità di volumetrie e superfici adeguate alla gestione dei sedimenti di dragaggio. La condivisione iniziale del documento, precedente all'avvio dell'iter, porterà alla definitiva approvazione del Prp, promosso dall'AdSP in sintonia con il Comune e la Capitaneria di Porto.
 

Tag: porti - ancona

Articoli correlati

Inaugurato a Gioia Tauro il presidio medico-sanitario del porto

A Venezia bando dell'AdSP per lo sviluppo del traffico yachting

Savona, entro il 2026 al via la riqualificazione dell'area ex-funivie

Dragato il canale di accesso del porto di Olbia

Ristrutturato l'antico faro del porto di Brindisi

Saline di Trapani candidate a sito Mab Unesco: il confronto a Palermo

Bandiere Blu 2026, Assonat orgogliosa degli 87 porti turistici italiani premiati

Milazzo, completato il primo scalo del nuovo collegamento di X-Press Feeders

Gnv Polaris rientra in flotta più grande