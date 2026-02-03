|
03 febbraio 2026, Aggiornato alle 13,24
Infrastrutture - Politiche marittime 03/02/2026

A Panama APM Terminals gestirà "temporaneamente" gli scali di Balboa e Cristobal

La Corte Suprema di Giustizia del paese centroamericano ritiene incostituzionale la stipula di un recente contratto di concessione


Per garantire la continuità delle operazioni portuali connesse al canale di Panama, APM Terminals ha comunicato la propria disponibilità ad assumere la gestione temporanea dei terminal di Balboa, sul versante Pacifico, e Cristobal, su quello Atlantico. L'annuncio fa seguito alle dichiarazioni del presidente panamense José Raúl Mulino in merito alla sentenza della Corte Suprema di Giustizia del paese centroamericano. L'organismo giudiziario ritiene incostituzionale la legge sul contratto di concessione che aveva assegnato alla Panama Ports Company del gruppo CK Hutchison Holdings di Hong Kong la gestione dei due scali portuali.

Il presidente panamense ha confermato che APM Terminals "ha espresso la propria disponibilità ad assumere temporaneamente la gestione di entrambi i terminal". Ma la gestione temporanea verrà avviata solo quando la sentenza della Corte Suprema diventerà definitiva e durerà fino a quando non verrà accordata una nuova concessione, a seguito di una procedura aperta e partecipativa.
 

Tag: porti

