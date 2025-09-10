|
17 settembre 2025, Aggiornato alle 16,04
Infrastrutture - Politiche marittime 10/09/2025

A Palermo Annalisa Tardino resta alla guida dell'AdSP

La Regione Siciliana ritira la richiesta di sospensione. Il Tar si pronuncerà a gennaio


L'ex eurodeputata leghista Annalisa Tardino potrà restare commissario straordinario dell'AdSP della Sicilia occidentale almeno fino a metà gennaio, quando ci sarà da discutere sulla nomina nell'udienza di merito presso il Tar.

La Regione Siciliana, secondo quanto riporta la stampa regionale, avrebbe infatti comunicato di non voler "insistere sulla sospensione cautelare dell'atto ministeriale (chiesta subito dopo la nomina, ndr), ritenendo più utile un giudizio completo e approfondito piuttosto che un intervento limitato e sommario. La decisione risponde alla volontà di garantire la piena legittimità nella direzione di un ente pubblico strategico per lo sviluppo della Sicilia occidentale. La Regione ribadisce inoltre la propria convinzione che le contestazioni mosse al provvedimento ministeriale siano fondate e destinate a trovare conferma in sede di merito".

Il passo indietro sarebbe stato favorito, si apprende da fonti interne ai partiti di maggioranza, da una ritrovata intesa tra il presidente della Regione Renato Schifani e il ministro Matteo Salvini. Intanto il 13 gennaio il Tar Sicilia dirà la sua sulla competenza della Tardino per proseguire con l'incarico portuale.  
 

