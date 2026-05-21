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Cultura - Eventi 21/05/2026

A Napoli una panchina in memoria delle vittime del mare

Opera realizzata per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Artistico e dell'Istituto Superiore Gentileschi

(Ph: Marco Molino/Corriere del Mezzogiorno)

Nel porto di Napoli (Piazzale Pisacane) ha preso vita "L'Onda della Memoria - Una panchina per non dimenticare", progetto artistico e sociale promosso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e dall'associazione culturale Megaride Felice, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse dell'Istituto Artistico Statale di Napoli e dell'Istituto Superiore Gentileschi.

L'iniziativa nasce dalla volonta di trasformare il ricordo di chi ha perso la vita in mare in un'opera tangibile di memoria collettiva: una panchina monumentale dipinta dai ragazzi sul tema dell'approdo negato e del mare come custode delle memorie. Durante la giornata sono stati inoltre esposti i bozzetti e i progetti artistici realizzati dagli studenti nell'ambito del percorso creativo che ha portato alla nascita dell'opera monumentale. I giovani diventano così custodi attivi della memoria, trasformando l'arte in testimonianza civile e partecipazione collettiva. 

Tag: porti - napoli

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