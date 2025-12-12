|
adsp napoli 1
13 dicembre 2025, Aggiornato alle 18,02
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture - Logistica 12/12/2025

A Napoli un centro di eccellenza per formare piloti di droni. Accordo DAC-RINA

Il Distretto Aerospaziale della Campania gestirà la nuova struttura presso Città della Scienza a Bagnoli con il supporto del gruppo di certificazione


Un centro di eccellenza per la formazione di piloti di droni sarà costituito presso Città della Scienza a Bagnoli. Il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) e RINA, gruppo multinazionale di certificazione, hanno infatti siglato un accordo per la creazione della nuova struttura all'interno del polo scientifico, un'iniziativa unica nel panorama nazionale per la sinergia tra un distretto aerospaziale e un organismo di certificazione.

Il Centro offrirà percorsi formativi certificati per operazioni indoor, dedicate all'impiego dei droni in spazi confinati (stabilimenti industriali, infrastrutture coperte), e outdoor, in aree urbane, rurali o naturali. «Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento delle competenze nel settore dei droni - ha spiegato Luigi Carrino, presidente del DAC -. Con il supporto di RINA, possiamo garantire una formazione all'avanguardia, rispondendo a un mercato in continua evoluzione e generando nuove opportunità economiche e tecnologiche. Questo progetto –ha aggiunto Carrino – assume inoltre un particolare significato sociale grazie all'impegno congiunto di DAC e RINA per destinare alle attività formative un bene confiscato alla camorra, grazie alla convenzione con Agrorinasce, trasformandolo in uno spazio di innovazione e legalità".

«La nostra missione è promuovere l'innovazione e definire standard globali nel settore aerospaziale - ha sottolineato Antonio de Lorenzo, Drone Inspections Product Manager RINA -. Questo centro eleva la qualità della formazione e contribuisce a creare un ecosistema più sicuro e interconnesso per l'impiego dei droni».

Tag: logistica - lavoro

Articoli correlati

Diga foranea Genova, ok al piano per conferire i sedimenti di dragaggio della Spezia

Contributo da 2 euro sui pacchi, De Ruvo (Confetra): "Rischio boomerang per economia e consumi"

"Port Infographics", l'aggiornamento di Assoporti e SRM su trasporto marittimo e logistica

Comunicazione subacquea, accordo tra Fincantieri Infrastructure Opere Marittime e WSense

Customs Support Group individua cinque trend doganali per il 2026

Porto di Ancona, la palazzina ex Fincantieri ospiterà una sede del Cnr

Decarbonizzazione, LC3 Trasporti e Costa Crociere sperimentano camion elettrici in porto

Intesa Ue sul rinvio dell'ETS2. Confetra: "Passaggio essenziale per una transizione energetica ordinata"

Livorno, per la Fortezza Vecchia sarà ripristinata l'acquaticità