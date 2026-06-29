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29 giugno 2026, Aggiornato alle 17,04
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Eventi - Infrastrutture 29/06/2026

A Napoli l'assemblea di Assoporti

Al centro dei lavori della riunione riservata ai soli presidenti delle AdSP, il confronto sulla riforma della governance portuale. In programma anche una visita a Bagnoli e ai preparativi per l'America's Cup


Si terrà mercoledì primo luglio a Napoli l'assemblea di Assoporti, ospitata presso la sede dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale. L'incontro interno, riservato dunque ai soli presidenti delle Autorità di Sistema Portuale italiane, sarà utile per un approfondito confronto sui principali temi strategici che interessano il sistema portuale nazionale, con particolare attenzione ai contenuti della riforma della governance portuale, attualmente al centro del dibattito istituzionale e del processo di modernizzazione del settore. L'assemblea rappresenterà un'importante occasione per condividere riflessioni e proposte sul futuro dei porti italiani, infrastrutture essenziali per la competitività del Paese, per il rafforzamento delle catene logistiche e per lo sviluppo sostenibile dei territori.

A seguire, i partecipanti si recheranno nell'area di Bagnoli, dove potranno visitare i cantieri e gli interventi in corso legati ai preparativi per l'America's Cup, evento internazionale che vedrà Napoli protagonista nei prossimi anni e che rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio urbano, economico e turistico per il territorio.

"La scelta di Napoli per questa Assemblea – ha dichiarato il presidente di Assoporti, Roberto Petri – testimonia l'attenzione dell'Associazione verso i grandi processi di trasformazione che interessano le città portuali italiane. La riforma della governance dei porti rappresenta una sfida cruciale per il futuro del settore e richiede un confronto costruttivo tra tutte le istituzioni coinvolte. Allo stesso tempo, la visita a Bagnoli consentirà di toccare con mano un progetto di rigenerazione che guarda al futuro e che potrà lasciare un'importante eredità al territorio".

"I lavori dell'assemblea si svolgeranno in un momento particolarmente significativo per il sistema portuale italiano, chiamato ad affrontare le sfide della transizione energetica e digitale, della competitività internazionale e dell'evoluzione dei traffici marittimi nel Mediterraneo", ha concluso Petri.

Tag: assoporti

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