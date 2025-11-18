|
18 novembre 2025, Aggiornato alle 15,38
Personaggi - Politiche marittime 18/11/2025

A Napoli cambio al vertice della Capitaneria di porto

Presso la Stazione Marittima passaggio di consegne tra l'Ammiraglio Ispettore Gaetano Angora e l'Ammiraglio Ispettore Giuseppe Aulicino 

La "Sala Galatea" della Stazione Marittima di Napoli

Mercoledì 19 novembre alle ore 10, presso la "Sala Galatea" della Stazione Marittima nel porto di Napoli, alla presenza delle massime cariche istituzionali locali, militari, civili e religiose, avrà luogo la cerimonia di passaggio di consegne tra l'Ammiraglio Ispettore Gaetano Angora - attuale Direttore marittimo della Campania e Comandante del porto di Napoli - e l'Ammiraglio Ispettore Giuseppe Aulicino già Capo del Reparto Personale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie porto. Angora lascia il Comando della Direzione marittima della Campania e del porto di Napoli – dopo circa un anno – per raggiungimento limiti di età.

La cerimonia sarà presieduta dal Comandante Generale del Corpo, Ammiraglio Ispettore Capo Pil. Sergio Liardo e dal Comandante Interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni.

