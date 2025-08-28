A Genova rinnovati i vertici di Ente Bacini

Si è riunita a Palazzo San Giorgio – sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – l'assemblea dei soci di Ente Bacini che ha deliberato all'unanimità il bilancio di esercizio 2024, già approvato a fine maggio 2025 dal consiglio di amministrazione uscente. Il documento finanziario, chiuso con un risultato positivo, conferma la solidità gestionale e la capacità della Società di operare con efficienza in un comparto strategico per l'economia del territorio.

Successivamente, l'assemblea ha proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione, che risulta così composto da 5 consiglieri: Maurizio Anselmo, Alessandro Arvigo, Daniela Boccadoro Ameri, Silvano Ciuffardi e Lorenza Rosso. Per la presidenza è stato indicato Alessandro Arvigo, mentre per la carica di amministratore delegato è stato designato Maurizio Anselmo.

Il consiglio di amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del corrente esercizio finanziario. L'Autorità di Sistema Portuale (presieduta da Matteo Paroli), in qualità di socio di maggioranza, ha ritenuto tale durata come opportuna per consentire di svolgere un percorso di valutazione e approfondimento sul nuovo assetto societario, in coerenza con il quadro normativo che disciplina la partecipazione degli enti pubblici nelle società, e attraverso un percorso di confronto con gli stakeholders e le amministrazioni pubbliche interessate. L'obiettivo è garantire un modello di governance adeguato e sostenibile, funzionale a dare il massimo delle tutele ai 47 dipendenti della società e ai 700 lavoratori diretti e indiretti che quotidianamente operano nel settore attraverso le società di costruzione e riparazioni navali, eccellenze del territorio.

L'eterogeneità delle competenze dei componenti del CdA rappresenta un valore aggiunto: la pluralità di esperienze provenienti da diversi ambiti professionali, spiega l'Autorità di Sistema portuale in una nota, arricchisce la governance di Ente Bacini, favorendo una visione strategica capace di accompagnare il comparto verso le sfide future. Un settore in crescita, che ha richiesto e richiederà importanti investimenti e una gestione sempre più orientata a innovazione, sostenibilità ed efficienza. Al riguardo, l'AdSP ha dato avvio alla procedura di gara per la realizzazione del nuovo impalcato fra i Bacini 4 e 5 nell'ambito di una più ampia strategia di interventi di riqualificazione dell'intero comparto.

Ente Bacini s.r.l., è la società che amministra i bacini di carenaggio e le infrastrutture a servizio della cantieristica navale è partecipata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (96,739 %), Riparatori Navali Genovesi S.r.l. (2,174%) e Genova Industrie Navali S.p.A. (1,087%)