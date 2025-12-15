|
15 dicembre 2025, Aggiornato alle 08,56
Infrastrutture 15/12/2025

A Chioggia Cimolai Technology solleva la prima di due gru Goliath

Le mega strutture raggiungeranno ciascuna un'altezza prossima ai 110 metri

(Ph: Cimolai)

È stato completato il sollevamento del traliccio della prima delle due gru Goliath su rotaia da 800 tonnellate, in costruzione presso il porto di Chioggia (Venezia), con il raggiungimento di un'altezza prossima ai 110 metri per un progetto di rilevanza internazionale sostenuto da Cimolai Technology. Entro dicembre la prima gru sarà completamente assemblata mentre, ed entro la primavera 2026 sarà concluso l'innalzamento e il montaggio della seconda gru.

Il cantiere di Chioggia si estende su oltre 45.000 metri quadrati nella sezione portuale di Val da Rio, destinata, in conformità al Piano Regolatore Portuale, ad attività economiche connesse al porto. 
 

