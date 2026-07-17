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17 luglio 2026, Aggiornato alle 08,02
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Infrastrutture 17/07/2026

A Bari parte il cantiere per nuove banchine

Sarà anche potenziata la sede logistica della Capitaneria di Porto. Investimento di 39 milioni

(Ph: Bari Today)

È stato inaugurato nel porto di Bari il cantiere per realizzare nuove banchine in ampliamento del molo San Cataldo, oltre al potenziamento delle infrastrutture della sede logistica del Corpo delle Capitanerie di Porto. Investimento complessivo previsto: 39 milioni di euro (36 a valere sui fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese destinati alle Capitanerie e 3 milioni di fondi propri dell'AdSP Mare Adriatico Meridionale).

Gli interventi mirano a rafforzare le capacità operative della Guardia Costiera con la realizzazione di una base logistica, "moderna, funzionale e sostenibile" è spiegato in una nota, e di nuovi ormeggi destinati alle Unità Alturiere Multiruolo, mezzi di ultima generazione impiegati nelle attività di pattugliamento e controllo in mare aperto.

L'opera, i cui lavori avranno durata di due anni, è finalizzata ad elevare i livelli di sicurezza e di presidio del territorio marittimo, offrendo anche la possibilità di utilizzare un bacino sottoutilizzato per attività diportistiche con 200 posti barca e la capacità di ospitare megayacht da cento metri.
 

Tag: porti - bari

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